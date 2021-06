Imad Stitou et de la famille Radi saisissent la HACA contre une émission de Luxe Radio

Le journaliste Imad Stitou et la famille d’Omar Radi ont annoncé, mercredi, le dépôt d’une plainte auprès de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) suite à diffusion d’une émission sur Luxe Radio, le 8 juin 2021, jugée comme «portant atteinte à la présomption d’innocence et au caractère diffamatoire» des deux journalistes.

Dans un communiqué, les deux parties ont expliqué qu’elles considèrent «qu’un des chroniqueurs de cette radio a tenu des propos portant atteinte à la présomption d’innocence d’Omar Radi, actuellement poursuivi dans diverses affaires en cours». «Ces propos sont également diffamatoires à l’encontre d’Imad Stitou», ajoute le communiqué.

«Attachés à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, nous ne contestons nullement le droit à tout un chacun d’exercer ce droit pleinement, et même de manière provocatrice. Par contre, nous estimons que les propos tenus contre Omar Radi, sont diffamatoires et portent atteinte à la présomption d’innocence. C’est une nouvelle tentative d’influencer sur une affaire en cours d’instruction.»