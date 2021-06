GPI 2021 : MENA, région la moins pacifique au monde, le Maroc gagne 9 places

L’Institut pour l’économie et la paix (IEP) a publié la quinzième édition du Global Peace Index (GPI 2021), qui classe 163 Etats et territoires indépendants en fonction de leur niveau de paix. Le rapport, élaboré par ce think tank basé à Sydney, couvre ainsi 99,7% de la population mondiale. Il se base sur une vingtaine d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs et mesure l’état de la paix à travers trois thématiques : le niveau de la sécurité et de la sûreté de la société, l’étendue des conflits nationaux et internationaux en cours, et le degré de militarisation.

Le Maroc se classe à la 79e place avec un score de 2,015, derrière le Cambodge et devant l’Angola, alors qu’il était classé 83e dans l’édition 2020 du GPI. Le Maroc gagne ainsi 9 places, selon le rapport, bien que son score baisse de -0.038.

Le Royaume obtient le score de 1,865, le même que l’année dernière, pour l’étendue des conflits nationaux et internationaux en cours, contre 2,261 pour la sécurité et la sûreté de la société et 1,798 pour le degré de militarisation. D’après le GPI 2020, le coût économique direct et indirect de la violence représente également 6% du PIB marocain, soit le même coût que l’année dernière.

MENA encore désignée «région la moins pacifique au monde»

A l’échelle de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le royaume est classé sixième. Le classement régional est dominé par le Qatar (29e au niveau mondial), suivi du Koweït (36e) et des Emirats arabes unis (52e), la Jordanie (63e) et Oman (73e). De ce fait, le Maroc arrive à la première place au Maghreb, devant la Tunisie (98e), la Mauritanie (118e), l’Algérie (120e) et la Libye (156e).

Le rapport note que MENA restent «la région la moins pacifique du monde pour la sixième année consécutive, bien qu’elle enregistre la plus grande amélioration de la paix de toutes les régions». Il rappelle que quatre des cinq pays les moins pacifiques de la région ont enregistré une amélioration et met en avant les améliorations dans le score global dans 15 de ses 20 pays. Toutefois, «cinq pays de la région ont enregistré une détérioration de la paix», dans le cadre de conflits en cours, précise-t-on.

En Afrique, le Maroc se classe au 15ème rang, derrière l’Île Maurice (28e au niveau mondial), le Ghana (38e), le Botswana (41e), la Sierra Leone (46e), la Gambie (53e), le Sénégal (54e), la Tanzanie (58e), le Malawi (59e), la Guinée équatoriale (62e), Namibie (65e), Eswatini (69e), Madagascar (70e), la Zambie (71e) et le Libéria (76e).

Globalement, le GPI 2021 est dominé par l’Islande (1er) et la Nouvelle-Zélande, suivis par le Danemark, le Portugal et la Slovénie. Les cinq dernières places sont en revanche occupées par les mêmes pays, à savoir l’Irak (159e), le Soudan du Sud, la Syrie, le Yémen et l’Afghanistan.