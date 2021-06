Royal Air Maroc : Des vols additionnels à tarifs réduits dès ce jeudi

Après avoir été victime du succès de ses prix, la Royal Air Maroc (RAM) annonce la mise en place de vols additionnels pour mieux répondre à la demande importante. La réservation de ces vols additionnels est disponible dès ce jeudi 17 juin.

La RAM va donc mettre en place une série de vols supplémentaires au départ de l’Europe. Alors que la procédure pour afférer de nouveaux avions prend généralement deux mois, Othmane Bekkari, Directeur du pôle client à la RAM a indiqué dans une séance de réponse aux questions que la RAM avait réussi à installer de nouveaux vols en une semaine.

Sont concernés en France les aéroports de Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, et Lyon ; de Bruxelles en Belgique ; de Francfort en Allemagne, et d’Amsterdam aux Pays-Bas. Ces vols concerneront les semaines du 29 juillet au 4 aout et du 2 septembre au 8 septembre pour assurer aux marocains résidents à l’étranger la possibilité de venir au Maroc et retourner ensuite dans leurs lieux de résidences.

Lancement imminent de vols additionnels: Bruxelles, Paris, Francfort, Amsterdam, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lyon — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) June 17, 2021

Après l’annonce de la mise en place d'une tarification exceptionnelle pour permettre le retour des ressortissants marocains à l’étranger, conformément aux instructions royales, la RAM a fait face à une explosion des demandes de réservation.

En une seule soirée, 120.000 réservations ont été faites sur leur site internet causant une saturation des serveurs de la compagnie aérienne. Le lendemain, c’est l’agence de Bruxelles qui sera touchée par la forte demande avec une affluence trop importante, la police doit intervenir pour maintenir le calme et l’agence fermer le jour suivant. Suite aux situations sanitaires défavorables les agences à travers l'Europe ont dû fermer leurs portes, mais 4 agences ont déjà rouverts, elles devraient être suivies par les autres agences dans les deux prochains jours.

La conséquence de cette forte demande a été une saturation des vols avec 500 000 places réservées, notamment pour les mois de juin et juillet, 22 000 passagers ont déjà pu atterrir au Maroc depuis le 15 juin. Les vols additionnels qui viennent d'être annoncé devrait répondre, au moins en partie, aux fortes attentes de la communauté marocaine en Europe. La RAM n'exclut pas la possibilité de programmer encore de nouveaux vols, a indiqué Othmane Bekkari.