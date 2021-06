Maroc : L'éducation et le nouveau modèle de développement au cœur d'une conférence digitale

Une conférence digitale sur le thème «Nouveau modèle de développement : la renaissance éducative, mythe ou réalisme ?» sera organisée par la Fondation Attijariwafa bank, jeudi 24 juin à 18 heures. La conférence s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences «Échanger pour mieux comprendre» de la fondation.

La modération sera assurée par Sara Rami, journaliste et animatrice à Luxe radio. Elle aura l’occasion de donner la parole à Rita El Kadiri, spécialisée en éducation, militante associative et membre de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), Youssef Saadani, directeur général délégué de CDG Invest et membre de la CSMD et Abderrahmane Lahlou, directeur fondateur du Centre de formation et perfectionnement des enseignants et expert dans l’éducation et la formation.

Cette conférence sera tenue sur la plateforme YouTube en live streaming.