Pointée du doigt à Ceuta, l’armée espagnole spécifie les interventions de ses soldats

L’envoi de militaires à Ceuta pour faire face à l’exode de milliers de Marocains, n’a pas fait l’unanimité en Espagne et ailleurs. L’intervention des soldats a été décriée, notamment par Amnesty international. Le parquet chargé de protection des mineurs à Madrid a, pour part, ordonné, suite aux dépôts de trois plaintes, l’ouverture d’une enquête pour identifier les soldats auteurs d’expulsions à chaud d'enfants marocains. Des réactions condamnées par les associations de militaires qui réclament, désormais, des garanties légales avant de s’engager à l’avenir, dans de nouvelles opérations.

Une colère prise très au sérieux par l’Etat-major de l’armée espagnole, qui vient de rédiger un rapport précisant les actions nécessitant le déploiement des troupes en Espagne et à l’étranger, rapporte ECD. «Il est nécessaire d'analyser le cadre juridique sur lequel doivent se fonder l'emploi et les actions des armées et qui facilite à la fois la planification et l'exécution de tous types d'opérations», souligne le document. Celui-ci ajoute qu'il est «essentiel de prendre en compte le cadre juridique prédéfini afin de garantir la couverture juridique de la force».

Le texte précise que le recours à l’armée vise à «garantir la souveraineté et l'indépendance» de l’Espagne face aux menaces d’Etats tiers. ECD cite particulièrement le Maroc, qui revendique la récupération de Ceuta et Melilla.

Cette défense s’opère aussi contre les ingérences de pays «dans les décisions librement adoptées par le peuple espagnol, en ce qui concerne son système politique, social, économique et culturel». Les déclarations d’indépendances de régions sont également dans le viseur du haut commandement de l’armée. Un message destiné essentiellement aux mouvements séparatistes catalans et basques.

Ces précisions du haut commandement interviennent alors que l’exécutif de Pedro Sanchez pense à faire appel à l’agence Frontex pour assurer les frontières de Ceuta et Melilla d’assauts de migrants.