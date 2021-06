Sahara : La Serbie réitère son appui au plan d’autonomie

Une fois de plus, un haut responsable serbe salue le plan marocain d’autonomie au Sahara. Des éloges exprimés, ce mercredi 16 juin à Rabat, par le président de l’Assemblée nationale en Serbie, Muamer Zukorlic, lors de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

Zukorlic a affirmé que la question de l’intégrité territoriale est «capitale» pour les deux pays, indique l’institution législative dans un communiqué. Un message entendu parfaitement par son homologue marocain. El Malki a ainsi précisé que le «royaume a toujours soutenu l’unité territoriale de la Serbie» et a remercié Belgrade de son appui «à l’intégrité territoriale» de Rabat. Un passage à prendre avec prudence, car jusqu'à présent, la Serbie a évité de se prononcer sur la marocanité de la province.

Pour rappel, le ministre serbe des Affaires étrangères, Nicola Selakovic a effectué les 5 et 6 mai une visite à Rabat, marquée par ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita. Les dossiers du Sahara et du Kosovo étaient au cœur des discussions entre les deux chefs de diplomatie. Selakovic avait affirmé que le plan d’autonomie marocain est une option «sérieuse et crédible», en annonçant le soutien de son pays à «une solution politique, consensuelle et durable» du différend régional. Pour sa part, Bourita a réaffirmé l’appui du Maroc à l’intégrité territoriale de la Serbie, soulignant que Rabat ne reconnaît pas la république du Kosovo.



Après sa réunion avec El Malki, Zukorlic a été reçu par le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach.