Egypte : Le MUR, proche du PJD, condamne les peines de mort contre des Frères musulmans

La relation entre les islamistes du Mouvement Unicité et réforme (MUR), la matrice du PJD, et l’Egypte restent tendues. Le MUR, que préside Abderrahim Chikhi, a «condamné fermement» la confirmation, en appel, de la peine capitale contre 12 détenus des Frères musulmans dont le guide de l’organisation, Mohamed Badiî. Un communiqué du MUR, publié ce mercredi 16 juin, dénonce ainsi des peines «injustes» et «politiques» qui constituent une «violation de la dignité humaine», et visent à «liquider les opposants au coup d’Etat militaires» du 3 juillet 2013.

Le Mouvement appelle «les organisations humanitaires et de défense des droits de l’Homme, la communauté internationale, la Ligue arabe, l'Organisation de la coopération islamique et toutes les parties concernées (...) à faire un effort en vue de suspendre ces décisions injustes et donner la priorité à la logique de la sagesse et de la justesse dans le traitement de ces questions».

Le communiqué du MUR intervient alors que l’Egypte du président Abdel Fattah al-Sissi a initié une réconciliation avec les principaux alliés des Frères musulmans dans la région : la Turquie et le Qatar. Le processus est, d'ailleurs, sur la bonne voie.

Pour mémoire, le PJD et le MUR avaient organisé, en août 2013, une marche à Rabat avec à sa tête l'épouse d'Abdelilah Benkirane alors chef du gouvernement, pour dénoncer le coup d’Etat au Caire et la dispersion des forces de sécurité égyptiennes des partisans de l’ancien président feu Mohamed Morsi, le 14 août, de la Place Rabaa. Une opération policière qui s’est soldée par la mort d’environ 450 personnes.