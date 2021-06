Maroc : Les hôtels baisseront de 30% les prix pour tous les Marocains, promet la CNT

Alors que le Royaume se prépare à accueillir, pour cette saison estivale, les touristes marocains nationaux et ceux résidant à l’étranger, le secteur hôtelier au Maroc adhère aux mesures destinées à accompagner les MRE. Ainsi, la confédération nationale du tourisme (CNT) a annoncé, ce mercredi, une «réduction supplémentaire de 30% pour les prix des nuitées dans les hôtels» pour les Marocains du monde.

«Une réduction qui s’ajoute à une série de mesures déjà prises par les hôtels pour cette catégorie représentant plus de 50% des visiteurs du royaume, avec 6 millions de touristes en 2019, soit 45% du chiffre d’affaires du secteur», rappelle 2M, ajoutant que les dépenses des MRE durant la saison estivale avoisinent 27 milliards de dirhams.

«Nous avons tenu des réunions avec les propriétaires d’hôtels pour adopter des prix abordables», déclare Faouzi Zemrani, vice-président de la CNT, à la chaîne. «Nous avons pris en considération le fait que ces Marocains n’ont pas visité le Royaume et leurs familles depuis deux ans», ajoute-t-il.

«Nous avons ainsi décidé d’adopter de nouveaux prix. Ainsi, ils baisseront de 30% dans les hôtels, comparés à ceux sur les plateformes de réservation et ce, pour tous les hôtels classés. Nous allons généraliser cette mesure prise à l’unanimité.» Faouzi Zemrani

Le responsable a demandé aux MRE de «laisser un peu de temps» aux opérateurs hôteliers afin de «préparer ces offres et répondre à toutes les attentes». Quant aux touristes internes, il a affirmé que «ces prix seront proposés à tous les Marocains sans distinction».

L’un des premières chaine hôtelière à réagir aux hautes instructions royales, le groupe Accor a annoncé ce mercredi la mise en place d’un dispositif proposant aux MRE une remise de 30% sur ses tarifs publics, le petit-déjeuner offert ainsi que la gratuité en chambre pour un enfant. Une promotion qui concerne «toutes les marques du groupe et toutes les villes au Maroc : Fairmont, Sofitel, MGallery, Pullman, Movenpick, Mercure, Novotel, ibis et ibis budget» et qui est disponible pour des séjours jusqu’au 15 septembre 2021 en réservant via la plate-forme All.accor.com ou en contactant directement l’hôtel au plus tard 24h avant le début du séjour.