Mali : Des Marocains vaccinés contre le Covid-19 à l’ambassade du royaume à Bamako

L’ambassade du Maroc au Mali a initié, cette semaine, une opération de vaccination contre le Covid-19 destinée aux Marocains et aux membres de la représentation diplomatique marocaine au Mali. Selon Le360 Afrique, elle a été rendue possible grâce au partenariat entre l’ambassade, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le ministère de la Santé et du développement social du Mali.

La même source ajoute que cette opération vise à contribuer à l'immunisation des Marocains résidant au Mali vis-à-vis du Covid-19 et à faciliter leur déplacement à l’étranger. Des dizaines de bénéficiaires qui se sont déplacés à l’ambassade se sont réjouis des bonnes conditions du déroulement de cette vaccination.

Cette action intervient au lendemain de la décision prise par le Roi Mohammed VI visant à faciliter le retour au pays au titre des vacances 2021 des Marocains résidant à l’étranger, à travers une réduction exceptionnelle des tarifs des billets d'avion de Royal Air Maroc et des ferries et la mise en place d’un dispositif spécial d’accompagnement.