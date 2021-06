Marocain tué en Murcie : ATIM dénonce une «maurophobie» alimentée par l'extrême droite

L’Association des travailleurs immigrés marocains en Espagne (ATIM) a dénoncé, mardi, l’assassinat «ignoble, raciste et xénophobe» du Marocain Younes Blal, tué par balle, dimanche à Puerto de Mazarrón, dans la région de Murcie. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’ONG a dit avoir «appris ce drame avec douleur, stupéfaction et indignation» et dénonce ses «motifs racistes et islamophobes».

L'Association a également dénoncé «l'instrumentalisation et la manipulation» de ce drame contre le Maroc et les Marocains par «certains groupes d'extrême droite espagnole sur les réseaux sociaux». «Ce dernier épisode de brutalité raciste est alimenté par la campagne systématique menée par les principaux médias et réseaux sociaux en Espagne depuis le début de la crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc», dénonce-t-elle, en critiquant «les préjugés dépassés et des stéréotypes» contre le Royaume.

«Cette vague récurrente de "maurophobie" démontre la toile de fond xénophobe et raciste de certaines niches sociales armées de mensonges et ces groupes générateurs de haine, de canulars et de stéréotypes pour obtenir des gains politiques et médiatiques et nuire à la coexistence.»

L’ONG appelle ainsi à «faire la distinction entre ceux qui veulent cultiver les mauvaises herbes et la haine, et la grande majorité de la société espagnole qui préfère une coexistence basée sur le respect et la considération mutuels». Elle exhorte certaines forces politiques et certains médias à «cesser leur instrumentalisation et leur traitement d'arguments et de sensationnalismes qui ne font qu'alimenter la haine et la xénophobie».

ATIM a également demandé aux habitants de Murcie à «rester calme» et «laisser la justice» traiter cette affaire, après que des habitants ont manifesté devant la maison du tueur de Youness Blal.