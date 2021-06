L'Allemagne inaugure son premier institut destiné à la formation des imams

Le premier institut financé par l'Etat allemand pour la formation des imams a été inauguré par une cérémonie, mardi à Osnabrück, au nord-ouest de l'Allemagne. «Notre souhait est que cette journée marque un tournant dans la formation des imams en Allemagne et que nous puissions commencer à former ici en Allemagne de manière permanente», a déclaré le directeur académique du Islamkollegs Deutschland, Bülent Ucar, cité par la Deutsche Presse-Agentur (DPA).

Le secrétaire d'Etat au ministère fédéral de l'Intérieur, de la construction et de la collectivité, Markus Kerber a rappelé, pour sa part, qu’au moins depuis l'immigration de réfugiés en 2015, la communauté islamique en Allemagne est devenue plus diversifiée que dans tout autre pays d'Europe. «Le programme de formation de l'IKD est résolument allemand et islamique dans le sens d'un islam enraciné dans notre société, qui partage les valeurs de notre loi fondamentale et respecte le mode de vie de notre pays», a-t-il ajouté. Markus Kerber a dit espérer que le rayonnement du collège atteindra les pays musulmans du monde entier, dans quelques années.

De son côté, l'ancien président fédéral Christian Wulff, président du conseil d'administration de l'IKD, a qualifié l’inauguration de cet institut d’événement grandiose. «C'est une étape importante, une composante nécessaire du concept global de pleine égalité pour les musulmans dans notre pays. L’institut est un signal important de coexistence égalitaire en Allemagne», a-t-il déclaré.

L'Islamkolleg Deutschland a été fondé par des associations communautaires musulmanes, des théologiens, des universitaires et des personnalités publiques musulmanes fin 2019. Ses membres fondateurs comprennent des musulmans de Basse-Saxe, la Communauté islamique des Bosniaques en Allemagne, le Conseil central des Marocains en Allemagne, le Conseil central des musulmans en Allemagne, ainsi que des théologiens islamiques et des personnalités musulmanes éminentes.

L’établissement est financé par le gouvernement fédéral avec environ 5 millions d'euros et le Land de Basse-Saxe avec environ 500 000 euros. La première promotion est composée de plus de 50 imams.