Israël : Quatre ministres d'origine marocaine dans le nouveau gouvernement Bennett

Le nouveau gouvernement de Naftali Bennett, 13e Premier ministre israélien, a été dévoilé dimanche, à l’issue d’un vote de confiance de la Knesset en faveur de sa coalition hétéroclite. Celle-ci réunit deux partis de gauche, deux du centre et trois de droite et compte sur l'appui du parti islamiste Ra'am. Le nouvel exécutif est également composé 26 ministres, dont huit femmes. Comme pour celui de Benjamin Netanyahou, le gouvernement Bennett comprend plusieurs ministres d’origine marocaine, 4 au total.

Au département de l’Egalité sociale, Naftali Bennett a choisi Merav Cohen, 37 ans, membre du parti Yesh Atid (Centre). Née à Al Qods le 26 août 1983, elle est la fille de Solange Shulamit (née Pouni) et Saadia Cohen, des immigrés séfarades du Maroc. En 2004, elle a été nommée porte-parole socio-économique du bureau du Premier ministre pendant le mandat d'Ariel Sharon. En 2005, elle a été choisie par le magazine TheMarker comme l'une des 100 personnes les plus influentes de l'économie israélienne, dans la catégorie des porte-paroles.

Karin Elharar, également membre de Yesh Atid, a été nommée à la tête du ministère des Infrastructures nationales, de l'énergie et de l'eau. Née le 9 octobre 1977 à Kiryat Ono, elle est la fille de Moti et Colette Elharar, originaires du Maroc. Avocate parlant hébreu et français, Elharar souffre de dystrophie musculaire et utilise un fauteuil roulant pour se déplacer. Elle a été élue à la Knesset en 2013, 2015 et avril 2019.

Egalement de Yesh Atid, Meir Cohen occupera le poste de ministre du Bien-être et des services sociaux. Né le 15 novembre 1955 à Essaouira, sa famille migre en Israël alors qu’il a sept ans. Il a déjà occupé le même poste, de 2013 à 2014, au sein du troisième gouvernement Netanyahu.

Enfin, Yifat Shasha-Biton, 48 ans, est nommée ministre de l’Education nationale. Membre de Nouvel Espoir (droite), elle est née le 23 mai 1973 à Kiryat Shmona, d’une mère marocaine et d’un père né à Haïfa. Mariée et mère de trois enfants, elle a été présidente du Comité des droits de l'enfant de la Knesset.

Le précédent gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu, composé de 34 ministres, comprenait 10 ministres d'origine marocaine.