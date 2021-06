Marhaba : Les vols de la RAM vers le Maroc saturés dans 4 pays d'Europe

La Royal air Maroc a annoncé, ce mercredi, que les vols en provenance de la Belgique, des Pays-Bas, d’Italie et de France sont saturés pour le mois de juillet et que des vols seraient disponibles plutôt en août et en septembre. Concernant les retours au départ du Maroc, des vols sont disponibles la première semaine d’août et au-delà du 6 septembre, ajoute la compagnie aérienne nationale.

Les vols en provenance de la France, l’Italie, la Belgique et la Hollande sont saturés en juillet.

Large disponibilité pour des arrivées aux mois d’août et de septembre. — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) June 16, 2021

Face à la demande importante dans ces pays pour des billets vers le Maroc, la RAM a indiqué travailler pour ajouter des vols sur ces liaisons européennes saturées, et ce dans les prochains jours.

Cette annonce intervient après que certaines agences de la RAM sont restées fermées, au lendemain du grand afflux de clients ayant acheté leurs billets des mois à l’avance mais souhaitant obtenir un avoir pour faire des rachats qui obéissent aux prix fixés depuis le 13 juin.

A Bruxelles notamment, plusieurs personnes ont voulu profiter de l’offre spéciale, initiée sur instruction royale pour faciliter les voyages des Marocains du monde en période estivale, ce qui a crée une pagaille devant l'agence de la compagnie aérienne.