Le Roi Mohammed VI félicite Naftali Bennett, nouveau premier ministre d'Israël

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Naftali Bennett, à l'occasion de son élection au poste de Premier ministre de l'Etat 'Israël. Dans ce message, le souverain exprime au nouveau premier ministre israélien ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de succès dans ses hautes fonctions.

Le Roi a saisi cette occasion pour faire part à Naftali Bennett de la détermination du Royaume du Maroc à poursuivre son rôle agissant et ses bons offices en faveur d'une paix juste et durable au Moyen-Orient, à même de garantir à l'ensemble des peuples de la région de vivre côte à côte dans la paix, la stabilité et la concordance.

Dimanche 13 juin, Benyamin Nétanyahou a été écarté à la suite d'un vote de confiance de la Knesset en faveur d'une coalition hétéroclite menée par son ancien allié Naftali Bennett. Figure de la droite dure religieuse, âgé de 49 ans, il devient ainsi le 13e Premier ministre de l'Etat hébreu.