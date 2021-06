Maroc : La légalisation du cannabis adoptée en deuxième lecture par les députés

Comme prévu, le projet de loi organique n°13.21 légalisant l’usage du cannabis à des fins thérapeutiques et industrielles est adopté avant le début du processus électoral. Cet après-midi, la plénière de la Chambre des représentants a approuvé le texte gouvernemental. L’opération du vote a donné le résultat suivant : 61 voix pour et 25 contre, toutes du PJD.

La semaine dernière, la Chambre des conseillers a déjà donné son feu à l’initiative de l’exécutif El Othmani. Pour rappel, la Chambre basse avait approuvé le projet de loi, le 26 mai en première lecture, avec 119 voix pour, 48 contre et aucune abstention. Sans surprise, les parlementaires islamistes avaient voté contre le texte dans les deux institutions constitutionnelles.

Ces passages mettent fin à plusieurs mois de tension et de polémique entre les partisans de la légalisation du cannabis et ses opposants. La prochaine étape sera la publication du projet de loi organique au Bulletin officiel. Pour rappel, le gouvernement El Othmani avait adopté le projet de loi 13.21, lors de sa réunion du 11 mars. Le 22 avril, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftite l'a présenté aux députés membres de la Commission de l’Intérieur et des collectivités locales.