Marhaba 2021 : Vaccin, PCR, quarantaine pour la zone B, les nouvelles précisions de l’ONDA

L’Office national des aéroports (ONDA) a apporté, ce mardi, de nouvelles précisions quant au protocole sanitaire pour l’accueil des Marocains résidant à l’étranger et de Marocains bloqués. L’Office a confirmé qu’une personne est considérée comme vaccinée «deux semaines après la seconde» du vaccin contre la Covid-19. «Si elle vient d’un pays de la zone A, elle n’aura pas besoin d’un test PCR négatif», confirme l’ONDA sur son compte Twitter.

Have a certificate attesting that the person is fully vaccinated with one of the vaccines listed below (two weeks after the last dose required to consider that immunity has been acquired).



Or



