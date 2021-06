Passeport marocain : 72% plus cher à l’étranger qu’au Maroc

Alors que les frontières du Maroc et de bon nombre de pays rouvrent, après de longs mois de fermeture ayant privé nombreux MRE de retrouver leur pays d’origine et leurs familles, Yabiladi se propose de comparer les tarifs pour le renouvellement du passeport dans six pays différents afin de voir la situation du Maroc en la matière. Pour faire écho de notre comparatif de 2013 qui démontrait la situation injuste à laquelle les Marocains faisaient face, cet article se proposera d’étudier la situation de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la France, du Canada et de la Belgique.

L’obtention d’un passeport dans son pays

Les frais à débourser pour l'obtention ou le renouvellement d’un passeport dans les différents pays étudiés montrent déjà une différence. Pour l'obtention d’un passeport au Maroc il faut débourser 500 dirhams alors que ce même document ne coûte que l'équivalent de 257 dirhams en Tunisie (80 dinars tunisiens). D'un extrême à l'autre, la remise passeport Français demandera une contrepartie de 922 dirhams (86 euros).

Maroc Algérie Tunisie Canada France Belgique Prix en monnaie nationale 500 dirhams 6000 dinars algériens 80 dinars tunisiens 120 dollars canadiens 86 euros 65 euros Prix en dirhams 500 395 256 868 919 695



Demander un passeport à l’étranger, tarifs en vigueurs

Pour la France et la Belgique, les Marocains disposent du même tarif d'environ 80 euros, soit 20 euros de plus que les ressortissants algériens et tunisiens, bien en deçà de l’estimation du coût du passeport Canadien à 128 euros. Au Canada justement, les Marocains paient 118 dollars canadiens, 60 de plus que les Tunisiens et 10 de plus que les Algériens, mais moins que les Belges (CAD 120) et les Français (CAD 142).

Le passeport Marocain est donc généralement plus cher dans les pays du Nord que ceux des voisins du Maghreb, ce qui est aussi vrai au Maghreb. Si les Marocains s’en sortent mieux que les Français et les Canadiens, ils doivent s'acquitter de plus de frais que les Belges et les Algériens en Tunisie.

Les pays les moins bien logés sont donc la France et le Canada qui font payer systématiquement plus cher que les autres pays pour leurs passeports à l’étranger. Comme la Belgique qui s’en tire toujours mieux que le Maroc pour l’obtention du document, l’Algérie et la Tunisie offrent aux ressortissants de leurs pays des prix plus avantageux que le Maroc.

Le Maroc, pas si mal logé ?

Rapporté à la monnaie nationale, les Marocains de l’étranger paient théoriquement tous la même sommes, 860 dirhams, soit une augmentation de 72 % pour le même service au Maroc. Les Belges sont ici encore très avantagés, ils ne paient jamais à l’étranger plus de 25% du prix d’un passeport en Belgique et seulement 14% de plus dans la situation la plus avantageuse en Algérie. Les Algériens eux paient entre 62 et 83% de plus à l’étranger qu’en Algérie, les situant tantôt en deçà tantôt en dessus des pratiques du Royaume du Maroc. Si le prix du passeport Canadien est toujours en numéraire le plus cher à l’étranger, son inflation ne dépasse jamais 58 %, lié au tarif unique en vigueur.

En revanche, le Maroc s’en sort toujours mieux que la Tunisie quant à l’augmentation du prix de ses passeports à l’étranger. Si en numéraire, le passeport tunisien est à la base plus abordable, l’augmentation appliquée au prix du document est significativement plus importante : allant de +91 % pour un passeport Tunisien au Canada et +150 % pour le même document dans les autres pays. Si cette augmentation ne permet pas d'atteindre les prix appliqués par le Maroc, elle met, proportionnellement, les Tunisiens dans une situation plus injuste que leurs homologues chérifiens.

Le tarif unique est un élément clef de la position du Maroc dans cette comparaison. Si son tarif est dans l’absolu élevé et que les ressortissants Marocains débourseront toujours plus par rapport à leurs voisins Nord Africains, le Maroc a corrigé les inégalités dont souffraient ses ressortissants à l’étranger. Si les Marocains payaient 250 % du prix de leur passeport en France il y a 8 ans, la différence se limite désormais à +72 % aujourd'hui.