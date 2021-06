Marhaba : Des MRE du Cameroun appellent le Maroc à classer le pays dans la liste A

La communauté marocaine établie au Cameroun, classé par le Maroc dans la zone B, a appelé à «revoir, dans les meilleurs délais, la classification du Cameroun dans la liste qu'il mérite, à savoir la liste A». Dans une lettre adressée à l’ambassadeur du Maroc à Yaoundé et parvenue à Yabiladi, plus de 80 MRE établis au Cameroun se sont ainsi réjouis des «nouvelles décisions prises par le Gouvernement Marocain pour l'ouverture des frontières en date du 15 juin 2021».

«Ainsi, après une longue attente, toute la communauté a accueilli favorablement cette décision.»

Toutefois, ils déclarent avoir constaté, à leur «grande surprise», que le Cameroun a été «placé dans la liste B malgré le fait que la situation sanitaire dans le pays est très stable et meilleure que plusieurs pays se trouvant dans la liste A». Les MRE du Cameroun rappelle que le pays africain «publie d'une manière très transparente et hebdomadaire les indicateurs Covid-19 via le ministère de la santé publique et sur les principaux sites internet dédiés, notamment celui de l'OMS ou Worldmeter», «administre déjà les vaccins Sinopharm et AstraZeneca et donne des passes sanitaires».

«Il est également important de rappeler que la communauté marocaine qui se déplace au Maroc est constituée principalement d'expatriés. Cette même communauté a eu le privilège de se faire vacciner avec les 2 doses dans les installations sanitaires du Gouvernement Camerounais», ajoute la lettre.

«Nous pensons que notre déplacement vers le Maroc pendant les vacances ou pour des raisons professionnelles ou personnelles ne présente aucun risque sanitaire pour notre chère Patrie.»

Pour ces raisons, les MRE ont demandé à l'ambassadeur de transmettre au gouvernement leur doléance afin de «revoir, dans les meilleurs délais, la classification du Cameroun dans la liste qu'il mérite, à savoir la liste A» et espèrent ainsi que les autorités marocaines «reconsidèrent leurs décisions».