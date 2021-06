La sportech Marocaine GC SPORTS lève 2 millions de dirhams pour se développer à l’international

La startup GC Sports, première sportech Marocaine, connue pour son application Gymflix et pour son événement sportif le Green Challenge, a réalisé avec succès sa première collecte de fonds en Seed grâce au programme d’accélération de Southbridge A&I, pour un développement à l'international.

Après un apport de 2 millions de dirhams par cette levée, la valorisation de GC Sports est porté à 10 millions de dirhams en faisant la première sportech Marocaine seulement 10 mois après le lancement de son produit phare.

Lancée par 3 Marocains en 2020 souhaitant monter une expérience sportive présente sur le digital avec une activité physique. L’entreprise se concentre aujourd’hui autour de trois évènements, le Green challenge, une course d’obstacle éco-responsable qui s’est déjà déroulée dans différentes villes (Rabat, Dakhla, Taghazout, Bin El Ouidane, Bouskoura, etc.), l’application Gymflix qui propose une salle de sport en ligne avec des coachings en visioconférence en petits groupes et des challenges sportifs virtuels, et le bien-être en entreprise et l’aménagement d’espace sportifs dans des espaces public académique et professionnel.

GC Sports a été élue startup de l’année 2020 par le Morocco Sports Awards et lauréate du programme ECO 6 de Madaef et du programme Open Innovation Smart Z pour son innovation dans l’utilisation de la technologie au service du sport de manière ludique.