Affaires Radi et Raïssouni : Reporters sans frontières saisit la rapporteuse de l’ONU

Reporters sans frontières (RSF) a annoncé avoir saisi Irene Khan, rapporteuse spéciale sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression pour les Nations unies depuis août 2020, ancienne secrétaire générale d’Amnesty international entre 2001 et 2010, au sujet d’Omar Radi et de Soulaimane Raïssouni. L’ONG internationale a indiqué avoir fait part du «harcèlement judiciaire des journalistes», tout en appelant la nouvelle responsable à «faire tout son possible pour obtenir leur libération».

«Après de nombreux reports, les procès des deux journalistes auront lieu mardi 15 juin», a rappelé RSF, qui dit espérer que «les charges retenues contre les journalistes soient abandonnées et que l’issue du procès soit favorable à la liberté de la presse au Maroc». Le 1e juin, RSF a lancé un appel au roi Mohammed VI «à user de son influence» pour obtenir la libération des deux journalistes, «dont la santé est menacée et que leur soit garanti un procès juste et équitable».

En détention depuis mai 2020, Soulaimane Raïssouni est poursuivi sur la base d’une plainte d’un jeune homme, qui s’est dit victime d’agression sexuelle. Pour sa part, Omar Radi, incarcéré depuis juillet 2020, est pousuivi pour viol et attentat à la pudeur, dont sa collègue a dit avoir été victime. Parallèlement, il est visé pour un dossier de soupçons de «financements étrangers» et «atteinte à la sécurité de l’Etat».

@RSF_Inter a saisi la Rapporteure Spéciale des Nations Unies sur la liberté d'expression du harcèlement judiciaire des journalistes @OmarRadi et @SouleimanRaissouni dont la vie est en grave danger. RSF lui demande de faire tout son possible pour obtenir leur libération. 1/2 pic.twitter.com/4MzVVEPDbo — RSF_Afrique-du-Nord (@RSF_NordAfrique) June 14, 2021

Ce mardi, le journaliste Soulaimane Raïssouni est à son 69e jour de grève de la faim. Le 9 juin dernier, son entourage a déclaré l’indicateur le «plus dangereux» est le taux de créatinine dans son corps. Signe de dysfonctionnement susceptible de conduire à une insuffisance rénale, ce taux ne peut être abaissé uniquement avec l’hydratation, qui risque d’augmenter le taux de d’insuline dans le sang, provoquant un déséquilibre de potassium et un arrêt cardiaque, le journaliste souffrant déjà d’hypertension artérielle.