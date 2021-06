Dans le cadre de la «Stratégie Nationale pour les Marocains résidant à l’étranger», les gouvernements Marocains et Belges ont annoncés la tenue virtuelle du Maghrib Belgium Impulse Days du 16 au 17 juin 2021.

Lors de ces deux journées, les participants pourront échanger avec les premiers bénéficiaires du programme d’accompagnement Maghrib Belgium Impulse (MBI) et d’explorer les opportunités économiques offertes par différentes régions du Maroc, au contact des principales institutions du pays, ainsi que sur les ressources accessibles, en termes d’investissement et de subventions.

La rencontre qui se tiendra de manière virtuelle sera l’opportunité de mettre en avant les compétences des Marocains résidant en Belgique en accompagnant les investissements productifs et contribuer au développement du Maroc. Quarante porteurs de projets d’entreprise seront accompagnés lors des deux journées.

A rappeler que le programme MBI se constitue de séances de formation pratique et de coaching, mais également des opportunités de networking avec des experts actifs au Maroc. Mem by CGEM accompagnent les porteurs de projet dans les différentes phases de création et de développement de leur entreprise. Une campagne de communication est également mise en place pour mobiliser les acteurs de l’entreprenariat et promouvoir l’investissement en Belgique et au Maroc est également mise en place.

Le MBI avait été lancé par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidents à l’étranger, mis en œuvre MeM by CGEM, 13ᵉ région de la Confédération générale des entreprises du Maroc-CGEM, dédiée aux marocains entrepreneurs et hauts potentiels du monde et son développement technique et financier a été assuré par l’Agence belge de développement (Enabel).

La communauté Marocaine en Belgique représente la communauté d'origine étrangère la plus importante du pays avec plus de 550.000 personnes représentant 4,8% de la population belge totale.