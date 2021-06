Marhaba : Des voyageurs marocains dépités après avoir réservé des billets d’avion ou bateau au prix fort

Pensant réserver à l’avance leurs billets pour éviter la hausse des prix en été et la période de forte demande, des Marocains du monde se sont retrouvés avec des réservations de bateau ou d'avion au prix fort. Souvent plus du double que celui fixé par l’offre spéciale de la Royal air Maroc, entrée en vigueur suite à une instruction royale le dimanche 13 juin, ou celui des compagnies maritimes annoncé ce lundi 14 juin par la direction de la Marine marchande.

Après plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux, certains parmi eux se sont regroupés pour lancer une pétition et demander à ce que la valeur de leurs billets d’avion, réservés sur la période de l’offre, soit revue. «Nous avons décidé d’acheter nos billets pour voyager au Maroc avec Royal air Maroc, tôt, car les prix augmentent à l’approche des mois de juin, juillet et août. Aujourd’hui, des instructions royales ont été émises pour fixer les prix à des prix très raisonnables et appropriés pour les Marocains de la diaspora. Mais la décision n’a pas inclus les Marocains qui ont acheté leurs billets en avance», ont-ils écrit.

Selon eux, la différence entre le prix des billets achetés et celui désormais en vigueur est «très importante et mérite d’être réclamée» à la RAM. Pour cette raison, ils s’adressent à la compagnie aérienne pour «indemniser ses passagers dans les plus brefs délais». «Nous demandons au ministère concerné et au Roi Mohammed VI de se tenir debout sur cette demande», ont-ils demandé.

Dimanche, RAM a en effet annoncé la mise en place d’un dispositif exceptionnel pour faciliter le déplacement des MRE en période d’été, en application des instructions du roi Mohammed VI. Le programme de vols est renforcé, avec des prix que la compagnie nationale assure être «très accessibles aux membres de la communauté marocaine établie à l’étranger». «Ces offres ont été étudiées pour mettre en place une grille tarifaire exceptionnelle qui varie en fonction des destinations et du nombre de membres de la famille», a indiqué un communiqué du transporteur aérien.

Des billets modifiables ou remboursables par la RAM

Apportant quelques précisions, ce lundi en conférence de presse, la compagnie nationale a rappelé que les billets achetés avant le 13 juin bénéficient de deux options, conformément aux conditions commerciales prévues par la loi. Les acheteurs peuvent ainsi annuler leurs billets et obtenir «un remboursement sur les vols Royal air Maroc, valable 12 mois et remboursable en numéraire à l’expiration de sa validité». Celui-ci peut être utilisé, notamment pour refaire des réservations sur la période de l’offre spéciale, en fonction de la disponibilité des sièges. Cependant, cette validité ne prend effet qu’à partir du 1er octobre, a précisé la RAM cet après-midi.

Autre possibilité, les clients peuvent changer leur date du voyage «sans pénalité». «A titre exceptionnel, la date de validité peut s’étendre jusqu’au 31 mars 2022 au lieu du 31 octobre 2021 prévu initialement», selon un communiqué de la RAM qui précise qu’«une différence tarifaire peut être appliquée». Pour celles et ceux ayant déjà bénéficié d’un changement de date gratuit, il existe une possibilité de faire un deuxième gratuitement, «à titre exceptionnel».

De leur côté, «les clients disposant d’un billet avec option de remboursement gratuit peuvent bénéficier de la restitution du montant numéraire comme indiqué dans les conditions tarifaires du billet», ajoute encore la compagnie. Pour tenir les voyageurs informés, la RAM a par ailleurs mis à la disposition deux numéros de téléphone qui devront servir à renseigner sur le programme des vols. Un premier est ouvert au Maroc (0890000800) et un second est international (+212522489797).