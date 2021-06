France : Un «Consulat mobile» au profit des Marocains à Toul

Le Consulat général du Royaume du Maroc à Strasbourg a reconduit, cette année, l’opération «Consulat mobile» et s’installe cette fois à Toul au bénéfice des ressortissants marocains. Cette opération intervient dans le cadre d’une démarche de proximité et d’ouverture de l’appareil diplomatique et consulaire conformément aux hautes directives royales.

Cette rencontre consulaire, qui s’est déroulé samedi dernier, a été réalisée grâce à l’engagement et au dévouement de bénévoles de l’association Femmes Relais et de l’association Socio-culturelle des maghrébins du Toulois.

Plusieurs dizaines de mineurs et d’adultes marocains relevant de ce territoire, ont pu bénéficier des prestations consulaires dont ils avaient besoin, à proximité de leur lieu de résidence, a précisé un communiqué du consulat. Plus de 2 000 prestations ont été assurées avec 1 200 dossiers de Cartes d’identité nationale déposées durant cette journée.

Houda Belhaj, adjointe au Consul a déclaré que la «grande affluence s’explique par au moins trois raisons ; le cumul causé par les confinements successifs, l’ouverture des frontières de notre pays pour permettre le voyage des Marocains du Monde et le lancement par le Ministère du système de prise de rendez-vous obligatoire».

«Nous avons mobilisé les Marocains toulois pour les faire participer à cette action citoyenne au profit de nos compatriotes afin de les accueillir au mieux», a ajouté Malika Allouchi-Ghazzale, conseillère municipale de la ville de Toul. «nous sommes tous rentrés chez nous le cœur rempli de joie, fier de nos compatriotes et de leur abnégation, mais surtout le sens du devoir accompli», a-t-elle ajouté.

La mairie de Toul a gracieusement mis à disposition ses locaux dans le cadre d’une convention de mise à disposition permettant d’organiser au mieux l’accueil des concitoyens, conclut le communiqué.