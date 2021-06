Maroc : Première campagne de promotion des droits des personnes en situation de handicap

L’édition inaugurale de la campagne nationale des droits des personnes en situation de handicap a été lancée, ce lundi à Rabat, sous l’initiative du ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille et avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) dans le cadre des Objectifs du développement durable des Nations Unies. La campagne vise à une sensibilisation sur l’importance de la participation comme condition fondamentale pour l’accès aux droits et aux opportunités d’intégration des personnes en situation de handicap. L’importance de la lutte contre les stéréotypes et clichés sur le handicap est également mis en avant dans cette campagne.

Mohammed Ait Azizi, directeur de la promotion des droits des personnes en situation de handicap au ministère a tenu à mettre en avant par cette campagne les compétences et les capacités des personnes en situation de handicap et faire stopper l’idée qu’ils entravent la participation de ces personnes dans différents domaines.

Le directeur de l’Entraide nationale Mehdi Ouasmi a, pour sa part, rappelé que cette campagne vise à aider les personnes concernées à s’intégrer parfaitement dans la société pour jouir pleinement de leurs droits.

La cérémonie de lancement de la campagne a permis la remise d’attestations de participation aux professionnels bénéficiaires de la séance de formation locale, programmée dans le cadre du «programme Ressources et appui en autisme pour des familles et intervenants qualifiés (RAAFIQ)» pour la qualification des professionnels de la prise en charge des personnes autistes».