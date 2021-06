Maroc : Déjà près de 4 000 articles pour Wikipedia en Darija

Créée officiellement en juillet 2020, la version marocaine de Wikipedia a le vent en poupe. La plateforme propose désormais 3 942 pages et articles écrits de Darija, en plus d’articles audio et plusieurs rubriques.

«N'importe qui peut écrire un article, sans développer. Il n'est pas important d'en écrire peu ou trop», indique-t-on en bas de cette page, en invitant ceux qui souhaitent y contribuer à visiter la page d'aide pour «écrire, modifier et plein d’autres astuces».

Cette édition en Darija, projet ayant commencé depuis plusieurs années, a été rendue possible grâce à une soixantaine de contributeurs marocains. Elle sera bientôt suivie par une version en Amazigh.

Wikipedia en Darija, c'est magnifique. Et je peux vous dire qu'il y a même une version en amazigh en préparation. Bravo aux bénévoles contributeurs à ce projet qui devraient être des stars nationales. — أنس الفيلالي Anas (@bigbrother_ma) June 14, 2021

A rappeler qu’il s’agit de la troisième version dialectale de Wikipédia après celles en maltais et en arabe égyptien.

Wikipédia est une encyclopédie alimentée sur Internet par des volontaires. Universelle, multilingue et fonctionnant sur le principe du wiki où chacun peut y collaborer immédiatement, elle a pour objectif d'offrir un contenu libre, objectif et vérifiable que chacun peut modifier et améliorer,