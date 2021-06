Maroc : Des billets gratuits pour les étudiants des CPGE se rendant en France pour les oraux

Le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Royal Air Maroc ont décidé d’attribuer des billets aller-retour gratuits aux étudiants des classes préparatoires (CPGE) admis aux concours oraux d'entrée dans les écoles françaises d'ingénieurs et de commerce. L’annonce a été faite, sur Twitter, par Saaïd Amzazi.

Le ministre et porte-parole du gouvernement a précisé, dans ce sens, que 300 billets aller-retour gratuits seront mis à la disposition de cette catégorie d'étudiants.

Le Ministère et la RAM?? octroient, à titre ?gracieux, 300 billets d’avion aller?-?retour aux élèves marocains ?? des CPGE admis aux épreuves orales des concours d’accès aux Grandes Écoles françaises ?? d’ingénieurs et de commerce.#ENSSUP #mabourse #DCP #EnseignementSupérieur pic.twitter.com/aCGrxPxeBs — Saaïd Amzazi Officiel (@Saaid_Amzazi) June 14, 2021

Les demandes sont ouvertes jusqu'au mercredi 16 juin à 14h au plus tard. Les étudiants doivent ainsi remplir un formulaire sur le portail des classes préparatoires aux grandes écoles, alors que la date de départ possible est à partir de lundi 21 juin.

A rappeler que les voyageurs arrivant sur le sol français en provenance du Maroc doivent présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h, une preuve de leur vaccination. S’ils ne sont pas encore vaccinés, ils doivent fournir un test négatif, un document justifiant un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé ainsi qu’une déclaration sur l'honneur attestant accepter un éventuel test ou examen de dépistage à leur arrivée sur le territoire et s'engager à s'isoler pendant 7 jours.