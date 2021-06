Hydrogène vert : Le Maroc signe un accord de partenariat avec IRENA

Le ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement (MEME) et l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) ont signés un accord de partenariat stratégique dans le but d’accélérer la transition énergétique verte au Maroc. L’hydrogène vert est mis à l’honneur dans cet accord. Le ministère précise, dans un communiqué, que les parties concernées vont développer les études de développement techniques et des perspectives du marché concernant l’hydrogène vert, ainsi que le cadre de l’utilisation des instruments politiques pour donner un élan au service privé dans le développement national de cette énergie verte.

Le MEME et l’IRENA vont également travailler sur le développement de nouvelles chaînes de valeur de cette énergie et l’élaboration des bases du commerce de l’hydrogène vert au niveau régional et national. Des analyses seront menées pour explorer les bénéfices socio-économiques des énergies renouvelables, sur les nouvelles chaînes de valeur, la création d’emplois au niveau national et des enseignements applicables à l’ensemble de la région.

Le communiqué rappelle que le Maroc a pour ambition de produire 52% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici à 2030. Le MEME et l’IRENA travailleront ainsi sur les politiques et les cadres réglementaires relatifs au déploiement des énergies renouvelables et les applications d'efficacité énergétique dans le Royaume.

Le développement d’énergie vert et de l’hydrogène est aussi une opportunité pour le Maroc de développer la coopération Sud-Sud avec des partages de connaissances et le renforcement d’initiatives régionales. Seront promus les investissements dans les énergies renouvelables et facilités d’accès au financement de projets en matière d’énergies vertes, par exemple concernant l’initiative de la Coalition Maroc-Éthiopie pour l’Accès à l’Énergie Durable et de la Plateforme d'Investissement climatique (CIP), conclut le communiqué.