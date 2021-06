Souss-Massa : Le CRI et la CCIS scellent un partenariat pour le développement de l'entrepreneuriat

Le Centre Régional d’investissement Souss Massa (CRI SM) et la Chambre de Commerce, d’industrie et de services Souss Massa (CCIS SM) ont signé récemment à Agadir, un accord de partenariat pour mutualiser les efforts en matière du développement de l’entrepreneuriat et de la promotion de l’investissement au niveau de la région.

En vertu de cet accord, le CRI SM et la CCIS SM s’engagent à proposer et entretenir toute action visant le développement de l’investissement et l’amélioration du climat des affaires dans la région, œuvrer pour développer la coopération et le partenariat entre elles et s’échanger toute information et documentation d’intérêt commun, indique un communiqué du CRI SM.

Il est question aussi de mutualiser les actions de formation du personnel des deux institutions, mutualiser les actions de marketing territorial, co-organiser des missions d’affaires et des rencontres B to B, co-organiser des demi-journées d’information au profit des créateurs d’entreprise et mettre en place un observatoire de l’économie régionale et une cartographie digitale des entreprises de la région Souss Massa.

Ce partenariat donnera davantage de poids aux actions et réflexions engagées par les deux institutions afin d’apporter l’orientation ainsi que l’accompagnement nécessaire aux porteurs de projets d’entreprise, commerçants et TPE de la région.

Un comité de pilotage et de suivi, constitué de la CCIS SM et le CRI SM, sera mis en place afin d’assurer la mise en œuvre de ladite convention et de dresser le bilan des réalisations, note la même source.