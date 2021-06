Maroc - France : Reprise des rendez-vous pour le renouvellement des visas

Après l’annonce de la reprise des liaisons aériennes entre le Maroc et la France, l’Ambassade de France à Rabat a annoncé ce lundi la reprise des rendez-vous pour la demande de renouvellement de visas de court séjour d’une durée d’un an ou plus. Cette réouverture aura lieu le 15 juin et coïncide avec la date de réouverture des frontières marocaines.

1/3?Les rendez-vous pour les demandes de renouvellement de #visa de court séjour d’une durée d’un an ou plus émis par la France ?? sont ouverts à partir du mardi 15 juin 2021 https://t.co/feMnAr4I72 pic.twitter.com/pPNG6PjWHw — La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) June 14, 2021

La demande de renouvellement doit se faire préalablement sur le site internet France-visa avant la prise de rendez-vous chez TLScontact. L’ambassade de France précise cependant que l’obtention d’un visa permet de déroger aux règles d’entrées en France. Ainsi, on retrouve sur le site du ministère français de l’Intérieur la liste des conditions qu’il faut remplir.

Actuellement, pour les personnes n’étant pas vaccinées et pouvant produire un certificat en ce sens, il sera demandé la démonstration d’un motif impérieux. Les personnes vaccinées avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne des médicaments et un justificatif du statut vaccinal pourront se rendre librement en France, tout en respectant la présentation d’un test PCR négatif de moins de 72h ou d’un test antigénique négatif de moins de 48h.