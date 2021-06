Marrakech : L’Oriental Fashion Show tenu sous le signe de la valorisation du patrimoine

L’Oriental Fashion Show (OFS) a choisi de s’installer au Mandarin Oriental à Marrakech pour sa 37e édition du 18 au 19 juin, mettant l’accent sur la valorisation du patrimoine touristique marocain, indique la fondatrice franco-marocaine Hind Joudar. Marrakech est la successeuse de Paris, Londres, Dubaï, Istanbul, Moscou ou encore Bakou après une série de 15 ans de défilés, ils soulignent ainsi que la ville s’inscrit dans «la lignée des grandes capitales de la mode», ajoute-t-elle.

«L’Oriental Fashion Show entend honorer ses fidèles stylistes qui, en dépit de cette période difficile, n’ont cessé de créer et innover» peut-on lire dans un communiqué de l’OFS. «Cette 37e édition de l’OFS défendra les couleurs de la mixité culturelle sous les signes de la renaissance et de la magnificence», conformément à la tradition cosmopolite de l’événement, ajoute le communiqué.

D’autres établissements vont se joindre à l’évènement. Hôtels, restaurants, marques de luxes ou encore la plateforme Luxury Life Morocco, première plateforme d’influence au Maroc dédiée aux marques de luxe. L'édition 2021 sera aussi l’occasion de rendre un hommage posthume à la mémoire de Mohamed Al Sagheer, membre important du staff organisationnel de cet événement, qui a succombé au Covid-19.

L’OFS 2021 sera animé par la présence de célébrités marocaines comme Dounia Boutazoute, Mansour Badri et Camélia Rak, mais aussi par des membres de la délégation égyptienne comme le grand designer Hany El Behairy, les célèbres actrices Laila Eloui et Elham Shahin, ou les acteurs turcs Selim Bayraktar, alias Sümbül (Harem Sultan) et Emel Karakoze.

L’évènement OFS entre dans le cadre de la promotion de la valorisation d’un art de vivre, un savoir être et un patrimoine universel de l’association «Route de la Soie et d’Al Andalus». Basé à Paris, l’OFS est la première plateforme internationale dédiée à la Couture et à la mode orientale. Le défilé a déjà pu promouvoir plus de 100 stylistes de 50 nationalités différentes, parmi eux de nombreux Marocains qui ont pu se faire un nom sur la scène de la mode mondiale.