Jumia Maroc souffle sa 9e bougie avec une série de promotions toute la journée

Lancée en 2012, Jumia, la première plateforme d’e-commerce marocaine célèbre maintenant son neuvième anniversaire et lance une série d’évènements pour fêter l’occasion. À l’occasion, plus de 60 000 promotions seront diffusées tout le long de la journée au fil des heures, notamment via des ventes «flash» éphémères. Seront concernés par ces offres l’ensemble des catégories du site : produit de supermarché, d’été, matériel informatique et de télétravail, mais aussi du divertissement ou d’exercice physique, la liste n’étant pas exhaustive.

«Le 9e anniversaire de Jumia Maroc est une occasion inédite pour célébrer ensemble les réussites de la plate-forme e-commerce. Créé dans l'ambition de démocratiser le commerce en ligne, Jumia Maroc a rendu les marques accessibles depuis une seule et même plateforme, mais aussi organisé les plus grandes promotions internationales au Maroc, à l’instar du Black Friday et de la Tech Week, tout en offrant une qualité de service inégalée», a déclaré Larbi Alaoui Belrhiti, Directeur Général de Jumia Maroc.

Jumia emploie actuellement 400 employés directs et recense plus de 10 000 vendeurs et plus d’un millier de livreurs. En période de crise sanitaire de Covid-19, la plateforme à assuré, comme en période normale, une livraison partout au Maroc de ses produits dans les meilleurs délais possibles.