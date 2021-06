Marhaba 2021 : L’autorisation préalable supprimée pour les Marocains (Zone B)

Les Marocains résidant à l’étranger et les Marocains bloqués dans un pays de la zone B ne sont plus désormais obligés à présenter une autorisation préalable pour accéder au territoire national. Ce dimanche, une source autorisée du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a précisé, dans une déclaration à Yabiladi, que cette autorisation vient d’être «supprimée pour les Marocains». Dans ce sens, seuls les touristes étrangers sont appelés à présenter ce document délivré par les autorités marocaines.

⚠L'autorisation préalable pour accéder au territoire marocain n'est plus requise pour les citoyens marocains. Les autres conditions continuent à s’appliquer, à savoir un test PCR de moins de 48h et une isolation de 10 jours dans une structure hôtelière. — Maroc Diplomatie ?? (@MarocDiplomatie) June 13, 2021

Notre source confirme ainsi, en partie, un premier tweet de la diplomatie marocaine publié puis supprimé cet après-midi, qui annonçait la suppression de ce document et rappelait que «les autres conditions continuent à s’appliquer, à savoir un test PCR de moins de 48h et une isolation de 10 jours dans une structure hôtelière» pour les passagers venant d'un pays de la zone B.

La semaine dernière, le ministère des Affaires étrangères a annoncé la reprise des vols de et vers le Maroc à partir du 15 juin, sous conditions. Dans ce sens, il a été procédé à la classification des pays en deux listes, conformément aux recommandations du ministère de la Santé, sur la base des données épidémiologiques officielles publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ou par ces pays eux-mêmes via leurs sites Web officiels. Jusque-là, les voyageurs des pays en zone B étaient appelé à obtenir, au préalablement , une autorisation auprès des représentations diplomatiques marocaines (consulats et ambassades).

A rappeler que ce dimanche, le Roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions aux autorités compétentes et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d’œuvrer à la facilitation de leur retour au pays à des prix abordables et de «prendre les dispositions nécessaires afin d’accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix».