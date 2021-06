Le Maroc s’impose en amical face au Burkina Faso à Rabat (1-0)

La sélection marocaine de football s'est imposée face à son homologue burkinabé par un but à zéro, en match amical disputé samedi soir au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

En quête d’efficacité offensive, le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a changé son système de jeu face aux Étalons du Burkina Faso adoptant une formation au 4-3-3 avec Mounir Al Kajoui dans les cages. Dans une défense remaniée à 4 défenseurs cette fois-ci, Sofiane Chakla a été aligné aux côtés du capitaine Ghanem Saiss, Achraf Lazaar, comme latéral gauche et Achraf Hakimi, repositionné en latéral droit.

Au milieu de terrain, le meneur Hakim Ziyech, passeur décisif sur le but de Jawad El Yamiq mardi face aux Ghanéens, a repris sa place de titulaire, tandis que Yahya Jabrane et Aymen Barkok, épaulés par le vétéran Adil Taarabt, ont pris la place de Soufiane Amrabet et Slim Amellah.

Alors que Munir Haddadi était titulaire face au Ghana, Halilhodzic, a préféré donner la chance à Soufiane Rahimi pour donner plus de vivacité à l'aile gauche et porter renfort à l'attaquant Youssef En-nesyri. Malgré ces changements entrepris par Halilhodzic, la première période n'a pas été à la hauteur des attentes, mis à part la seule occasion de Rahimi (31è) qui n'a pas assuré sa frappe, passée à côté du deuxième poteau. Au retour des vestiaires, En-nesyri, dans un face à face net avec le gardien burkinabé (49è), n'a pas su cadrer la passe millimétrée de l'incontournable Ziyech et tape de son épaule la balle qui frôle la barre transversale.

Après deux minutes seulement (51è), Achraf Hakimi parvient à placer un coup franc à l’extrême gauche de la cage ne laissant aucune chance au gardien Hervé Koffi, donnant ainsi l'avantage à la sélection nationale (1-0).

Afin de donner plus de fraicheur, le sélectionneur national a procédé à six changements en deuxième période. Zakaria Boukhlal a pris la place de Rahimi (61è), Amallah et Samy Mmaee de Lazaar et Jabrane (67), avant que Haddadi ne remplace Ziyech (75è), Ilias Chair Taarabt (81è), et Achraf Bencharki En-nsyri (83è).

Lors des dernières minutes de la rencontre, les Étalons burkinabés, après un relâchement de la défense marocaine, ont tenté leur chance provoquant quelques occasions, qui n'ont pas été sans danger pour le portier des Lions de l'Atlas, Mounir El Kajoui.

#VahidHalilhodžić après la courte victoire de l’OL’ @EnMaroc face au #BurkinaFaso ‘nous devons être beaucoup plus déterminés pour les éliminatoires de la coupe du monde au mois de septembre’ #MARBFA #Maroc pic.twitter.com/WYDxHBellQ — Arryadia TV (@arryadiatv) June 12, 2021

Mardi, les Lions de l'Atlas ont battu la sélection des Blacks Stars par 1 but à 0, lors de leur première rencontre préparatoire pour les éliminatoires africaines au mondial Qatar-2022, disputé également au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Le tirage au sort des éliminatoires africaines de la Coupe du monde de football (Qatar 2022) a placé l'équipe marocaine dans le groupe I, aux côtés des équipes de Guinée, de Guinée Bissau et du Soudan.