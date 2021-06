Mohammedia : Près de 2,5 tonnes de résine de cannabis saisie dans une opération antidrogue

Les éléments de la brigade nationale de la police judiciaire ont mis en échec, vendredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST), une tentative de trafic de drogue et saisi deux tonnes et 490 kg de résine de cannabis à bord d’un camion de transport routier de marchandises. Le conducteur du camion a été interpellé près de la ville de Mohammedia alors qu’il s’apprêtait à faire passer une grande quantité de résine de cannabis entre les villes de Tanger et Agadir, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les opérations de fouilles menées à l’intérieur du camion ont permis la saisie de deux tonnes et 490 kg de résine de cannabis qui étaient minutieusement emballées et dissimulées dans des caisses et cubes en bois. Le mis en cause, âgé de 59 ans, a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et investigations sont en cours pour l’interpellation des autres complices dans ces actes criminels, conclut le communiqué.