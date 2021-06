Ceuta : Des commerçants favorables à l'intégration de la ville dans l'espace Schengen

Alors que l’Espagne a annoncé, jeudi, qu’elle examine «sérieusement» l'abolition du régime spécial Schengen à Ceuta et son inclusion dans l'Union douanière, des commerçants de l'enclave espagnole se sont dits «favorables» à cette décision. Bien qu'ils doutent que cette mesure affecterait également le tourisme et les relations commerciales avec le Maroc, les professionnels ont «salué» la décision, écrit El Faro de Ceuta.

Ils ont ainsi plaidé pour une réglementation «transparente» et «sûre» de manière à disposer d’une «frontière et d'un transit adaptés à la réglementation», poursuit-on. «Les commerçants sont d'accord avec l'inclusion de Ceuta dans l'espace Schengen», précise-t-on encore, en ajoutant qu'ils pensent même que cette mesure pourrait «améliorer le tourisme à Ceuta et avec elle la mauvaise situation qu’ils subissent depuis des mois en raison de la frontière fermée de Tarajal et de la crise sanitaire causée par le coronavirus». «Cela nous rendra plus compétitif», estime le président de l'Open Shopping Center de Ceuta, Juan Torres.

Le responsable appelle toutefois à faire en sorte que «les touristes puissent venir dans de bonnes conditions et n'aient pas à passer six ou sept heures dans cette file d'attente comme nous l'avons vu il y a des années».

El Faro de Ceuta souligne également que la section locale du parti d’extrême droite VOX a appelé, ce samedi, le gouvernement local à mettre fin au statut particulier de Ceuta et à son intégration dans l’espace Schengen.