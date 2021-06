Covid-19 : 60 000 résidents vaccinés en Arabie saoudite autorisés à effectuer le Hajj

Saoudiens et résidents étrangers effectuant la Omra à La Mecque en octobre dernier. / Ph. AFP

L’Arabie Saoudite compte autoriser 60 000 de ses résidents vaccinés contre le coronavirus à effectuer le hajj, grand pèlerinage à La Mecque qui doit avoir lieu le mois prochain, a annoncé ce samedi 12 juin le ministère du Hajj. Cité par l’agence officielle SPA et repris par l’AFP, le ministère a précisé que «ceux qui voudront effectuer le hajj devront avoir entre 18 et 65 ans, ne pas souffrir d’une maladie chronique et avoir été vacciné».

En avril dernier, l’Arabie saoudite a déjà annoncé que seules les personnes vaccinées seraient autorisées à effectuer la Omra, le petit pèlerinage réalisable tout au long de l’année, à partir du début du mois de jeûne musulman du ramadan, suscitant des mécontentements.

Le petit pèlerinage, suspendu en mars 2020 en raison de la pandémie, avait repris timidement début octobre avec des mesures de précaution drastiques. Dans un premier temps, seuls 6 000 Saoudiens et résidents étrangers en Arabie saoudite avaient été autorisés chaque jour à effectuer la Omra, avant que ce nombre ne passe à 20 000.

Quelque 60 000 personnes sont autorisées à effectuer les prières quotidiennes dans la Grande Mosquée de la Mecque, première ville sainte de l’islam. Il n’est pas possible pour les pèlerins de toucher la Kaaba.

L’Arabie saoudite a officiellement recensé plus de 463 000 cas de coronavirus sur son sol, dont plus de 7 500 décès. Les autorités du royaume de 34 millions d’habitants ont annoncé avoir administré plus de 15 millions de doses de vaccin.