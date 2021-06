Maroc-Espagne : Pedro Sánchez appelle à surmonter la crise et à reprendre la coopération

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez a appelé, vendredi, le Maroc à surmonter la crise diplomatique entre les deux pays et à reprendre le dialogue et la coopération. Sánchez a lancé cet appel lors de la conférence de presse qu'il a tenue avec le président du Costa Rica, Carlos Alvarado, rapporte l’agence espagnole EFE.

Il a ainsi profité d'une question posée par des journalistes sur la possibilité qu'il évoque le conflit avec le Maroc lors de la rencontre qu'il tiendra lundi prochain à Bruxelles, dans le cadre du sommet de l'OTAN, avec le président des Etats-Unis, Joe Biden. Pedro Sánchez n'a pas confirmé que cette question sera au menu, se contentant de préciser que la réunion permettra de rencontrer le nouveau locataire de la Maison Blanche.

Faisant référence au Maroc, le chef du gouvernement espagnol a insisté sur le fait que les problèmes qui affectent les frontières de l'Espagne «affectent également celles de l'Europe». Il a, dans ce sens, lancé un appel pour surmonter la situation. «Je pense que l'Espagne et le Maroc doivent regarder vers l'avenir», a-t-il déclaré. «Il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que celles qui nous séparent et nous devons promouvoir un agenda constructif qui nous fera reprendre ce dialogue, cette coopération qui depuis de nombreuses années caractérise l'Espagne et le Maroc», a-t-il conclu.