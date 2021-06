Maroc : Le travail des enfants en baisse de 26,5% en 2020

Le nombre d'enfants économiquement actifs au Maroc s'est situé à 147 000 durant l'année écoulée, en baisse de 26,5% par rapport à 2019, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). La part de l'ensemble des enfants de cette tranche d'âge au travail est ainsi de 2%, soit 3,8% en milieu rural (119 000 enfants) et 1% en milieu urbain (28 000 enfants), précise le HCP dans une note publiée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants, ajoutant que ces enfants sont à 81% ruraux, 79% masculins et à 86% âgés de 15 à 17 ans.

Ladite note, basée sur les données de l'enquête nationale sur l'emploi de 2020, fait aussi ressortir que 15,1% parmi ces enfants sont scolarisés, 80,9% ont quitté l'école et 4% ne l'ont jamais fréquentée. Sur le plan régional, cinq régions abritent 77% des enfants au travail. Casablanca-Settat vient en première position, avec 25,6%, suivie de Marrakech-Safi (18,3%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (13%), Rabat-Salé-Kénitra (10,4%) et Fès-Meknès (10,3%), indique le HCP.

Le phénomène des enfants au travail reste concentré dans certains secteurs économiques et diffère selon le milieu de résidence. Ainsi, en milieu rural, ils sont 83% à travailler dans l’«Agriculture, forêt et pêche». En zones urbaines, les «Services» (59%) et l’«Industrie y compris l’artisanat» (24%) sont les principaux secteurs employeurs d’enfants.

Le HCP fait également savoir que près de 8 enfants actifs occupés sur 10 en milieu rural travaillaient en tant qu'aides familiaux, notant qu'en milieu urbain, 42,3% travaillaient en tant que salariés, 35,3% comme des apprentis et 16,9% en tant qu'aides familiaux.

En termes de nombre d'heures d'emploi, les enfants travaillaient en moyenne 33 heures par semaine, soit 4 heures en moins par rapport aux personnes âgées de 18 ans et plus. Cet écart est d’environ 4 heures en milieu rural (32 contre 36 heures), alors qu'il n'est que de 1 heure en milieu urbain (39 contre 40 heures).