Chambre des conseillers : La résolution du PE est contraire à l'esprit du partenariat

La Chambre des conseillers a exprimé, vendredi, son grand étonnement de la résolution du Parlement européen sur le Maroc, soulignant que cette résolution est contraire à l'esprit et à la philosophie du partenariat étroit unissant le Royaume et l'Union européenne (UE). Dans un communiqué publié suite à l'adoption de ladite résolution, la Chambre des conseillers fait part de son rejet catégorique des tentatives désespérées de certaines parties hostiles visant à piétiner les acquis de ce partenariat et embrouiller son avenir.

Le communiqué souligne que la Chambre des conseillers rejette avec force les contrevérités contenues dans la résolution au sujet de Sebta, mettant en garde contre les risques de transcender les réalités historiques et géographiques. La deuxième Chambre a également déploré les tentatives de certains parlementaires européens d'ignorer les acquis communs ayant été enregistrés au niveau des relations Maroc/UE, soulignant que la position de ces parlementaires est en contradiction avec celles prises par les hauts responsables européens et d'autres institutions qui considèrent le Royaume comme un partenaire clé et allié stratégique dans plusieurs questions centrales, dont celles se rapportant aux problématiques de la migration.

Elle a souligné sa conviction que ce partenariat puise sa force des principes et des valeurs communs, dont le respect, la confiance mutuelle et la solidarité, en prenant en compte les intérêts de chacun et la gestion commune des principales affaires, tout en affirmant que ces principes restent en vigueur et revêtent une importance capitale pour la réalisation de ce partenariat.

Le communiqué réitère que le Maroc, en harmonie avec ses valeurs et principes consacrés par l'arsenal juridique et les règles des droits de l'Homme inscrits dans sa Constitution, accorde une importance capitale à la question de la migration des mineurs non accompagnés, et ne cesse d'œuvrer dans ce cadre avec ces partenaires, notamment européens, dans un esprit de coopération basée sur la protection et le retour des mineurs, conformément aux engagements internationaux.