RAM : Près de 2,5 millions de sièges durant la période du 15 juin au 15 septembre 2021

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, vendredi, qu'elle propose une offre de près de 2,5 millions de sièges pour la période allant du 15 juin au 15 septembre 2021, contre 384.000 sièges mis en place la même période de l'année dernière.

Cette offre Eté 2021 représente 72% de l'offre réalisée sur la même période de 2019 (avant la crise du nouveau coronavirus), indique RAM dans un document, soulignant qu'en dépit des limitations du trafic en raison des restrictions sanitaires, RAM met en place un important dispositif pour accompagner la reprise des vols et permettre aux différents clients de la compagnie (Marocains résidant à l'étranger, étudiants, résidents étrangers au Maroc et touristes) de voyager et de renouer le contact avec leurs familles.

Quelque 315 fréquences hebdomadaires reliront le Maroc aux cinq principaux pays où se concentrent les Marocains du monde (France, Italie, Espagne, Belgique et Royaume-Uni) au lieu de 71 fréquences hebdomadaires l’été 2020. Ainsi, RAM propose 162 fréquences par semaine sur la France contre 49 réalisées dans la saison d’été 2020. Elle programme également 76 fréquences hebdomadaires en Espagne contre 8 et sur l’Italie 35 fréquences hebdomadaires contre 8 pendant l’été 2020. Au total, plus de 75 lignes internationales seront exploitées cet été.

Ces lignes sont renforcées par le réseau domestique qui compte près d'une vingtaine de lignes dont les fréquences ont été renforcées notamment sur Marrakech et Agadir. La ligne directe Paris-Dakhla sera lancée à partir du 18 juin.