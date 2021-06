Etats-Unis - Espagne : Blinken pour «une migration menée par des canaux réguliers»

Ce vendredi 11 juin, Antony Blinken a téléphoné à Arancha Gonzalez, indique le porte-parole du Département d’Etat dans un communiqué. Une occasion pour le chef de la diplomatie de «réaffirmer la forte alliance, l'amitié et la relation transatlantique entre les États-Unis et l'Espagne».

Les entretiens ont porté également sur la crise migratoire. A cet égard, Blinken a souligné l'engagement de son pays «pour une migration menée par des canaux réguliers et de manière sûre, ordonnée et humaine». Un message qui devrait rassurer le gouvernement de coalition de gauche, sachant qu’Antony Blinken avait salué, dans un appel téléphonique du 18 mai avec Nasser Bourita, «le rôle clé» du Maroc dans la région. Des éloges, exprimés alors que des milliers de Marocains arrivaient à Ceuta à la nage, suscitant ainsi l’ire de médias espagnols.

Blinken a également réitéré à Mme. Gonzalez «le soutien des États-Unis à l'OTAN, y compris une augmentation du financement commun, et a souligné [son] engagement à travailler avec l'UE et d'autres partenaires pour relever les défis communs, notamment au Moyen-Orient, au Venezuela et au Nicaragua», conclut le communiqué du Département d’Etat.

En marge du sommet de l’OTAN, du 14 juin à Bruxelles, Joe Biden devrait se réunir avec Pedro Sanchez, avec au menu des discussions la question du Sahara.