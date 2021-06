Habib El Malki : L'Espagne a échoué dans sa tentative d'exploiter le dossier des mineurs

Une lecture objective et réaliste des résultats du vote de la résolution du Parlement européen (PE) adoptée jeudi sur le Maroc, à l'initiative de certains groupes au sein du PE, démontre que l'Espagne a échoué dans sa tentative d'exploiter le dossier des mineurs non accompagnés, a affirmé le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki. S'exprimant dans une déclaration à la presse, jeudi soir, à l'issue d'une réunion d’urgence du Bureau de la Chambre des représentants avec les Présidents des groupes et le groupement parlementaire, il a rappelé la «provocation préméditée» de l’Espagne et son accueil de Brahim Ghali.

Pour le président de la Chambre des représentants, ces tentatives «s'inscrivent dans le cadre d'un plan visant la préservation de l'héritage colonial», soulignant que «Sebta est une ville marocaine». Il a indiqué que ces résultats démontrent une nouvelle fois «la justesse de la position et la sagesse de la diplomatie marocaine, un acquis réalisé aux niveaux officiel et parlementaire».

Après avoir mis en relief les initiatives entreprises dans ce cadre, El Malki a salué le travail des groupes et parlementaires européens, qui ont contribué à mettre le Maroc hors de tout soupçon. Le président de la Chambre des représentants a, par ailleurs, formé le vœu que «l'Espagne devient un partenaire stratégique comme elle l'était avant», notant que ce pays doit, à cet effet, «faire preuve de sagesse comme l'a fait le Maroc depuis le début de cette crise» et reprendre le dialogue avec le Royaume pour résoudre toutes les questions relatives à un ensemble de problèmes, sur la base du respect des constantes des Etats et des peuples notamment l'intégrité territoriale.