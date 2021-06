La Finlande veut doubler son commerce avec le Maroc

L’ambassadeur de Finlande au Maroc, Pekka Hyvönen a déclaré, vendredi à Rabat, que son pays est déterminé à doubler son commerce avec le Maroc, qui reste un partenaire privilégié. Alors qu’il annonçait les nouveaux aspects de la stratégie Afrique de la Finlande, l’ambassadeur à mis en avant les «très bonnes relations» qu’entretiennent la Finlande et le Maroc, mais aussi le potentiel économique «énorme» et «prometteur» du Maroc. «Nous voulons augmenter la part des importations de la Finlande depuis le Maroc et nous voulons trouver des domaines de coopération qui auront un impact positif sur le Maroc», a-t-il indiqué.

La Finlande exporte sur le marché marocain l’équivalent de 142 millions d’euros (1 519 millions de dirhams), pour importer à son tour 22 millions d’euros (235 millions de dirhams). La nouvelle stratégie Afrique de la Finlande met l’accent sur le développement du commerce et des investissements dans le continent, avec pour projet de doubler ce commerce entre 2020 et 2030, mais aussi la promotion d'une croissance économique verte et créatrice d'emplois.

Si la pandémie de Covid-19 a ralenti le développement du continent, et qu’il faudra du temps pour se remettre de ses effets négatifs, la nouvelle stratégique Afrique de la Finlande explique cependant que le continent représente un marché économique présentant une croissance rapide. «Les possibilités d’augmenter les relations commerciales entre la Finlande et de nombreux pays d’Afrique sont considérables» peut-on lire dans la stratégie Afrique, qui met ensuite en avant la possibilité et le besoin de resserrer ces relations.

Jari Kaihari, le Directeur de Business Finland - Casablanca qui opère dans la promotion des exportations et investissements extérieurs, a souligné qu’une quarantaine d’entreprises finlandaises opèrent déjà au Maroc, dans l’économie verte, la télécommunication, le transport, l’éducation, les ports, etc. Business Finland, qui agit pour mettre en contact la demande marocaine et l’offre finlandaise, s’intéresse aussi à promouvoir l’investissement des sociétés finlandaises au Maroc et à encourager une production locale.