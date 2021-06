Maroc : l’UNICEF salue la décision de régler la question des mineurs non accompagnés en Europe

Le Fonds des Nations-Unies pour l'enfance (UNICEF) a salué, vendredi, la décision du Maroc de régler définitivement la question des mineurs non accompagnés en Europe. Cette décision du Maroc émane d'instructions données par le roi Mohammed VI à son gouvernement pour faciliter le retour de tous les enfants marocains non accompagnés se trouvant sur des pays européens.

Dans un tweet, le bureau de l'UNICEF pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) félicite le Royaume et ses efforts en la matière.

UNICEF remains concerned by the situation of migrant children in Ceuta and welcomes efforts such as the recent governmental instructions by HM King Mohammed VI to facilitate the re-entry of all unaccompanied Moroccan children from the European countries. pic.twitter.com/cm8c7ntkf0