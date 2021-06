51ᵉ édition du Festival National des Arts Populaires du 24 au 28 août à Marrakech

La 51ᵉ édition du Festival National des Arts Populaires (FNAP) se tiendra du 24 au 28 août prochain à Marrakech, ont annoncé vendredi les organisateurs. Organisée par une collaboration de l'Association Le Grand Atlas et du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, l'édition de 2021 aura pour thème "Chants et Rythmes éternels".

L'évènement, qui se veut être une action culturelle de préservation du patrimoine marocain, se déroulera au cœur du palais Badii, œuvre Saâdienne du 16ᵉ siècle. Le festival aura lieu dans la droite ligne des éditions précédentes, riche d'un héritage sous le créneau de l'originalité et de la diversité, indiquent les organisateurs. Au programme, ajoutent-t-ils, une fusion aux multiples facettes artistiques et aux dimensions sociales et spirituelles.

«Organiser cette 51ᵉ édition du Festival National des Arts Populaires après la crise sanitaire induite par la Covid-19 est plus qu’une promotion de la cité ocre et du patrimoine culturel national. C’est un véritable défi du temps par l’authenticité des arts ancestraux qui demeurent encore plus vivants au fil des années», concluent les organisateurs.