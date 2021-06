Le nouvel espace Campus France à Casablanca inauguré

L’Institut français de Casablanca a reçu vendredi Hélène Le Gal, ambassadrice de France au Maroc, et Youssef Belqasmi, le secrétaire général du ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, pour l’inauguration d’un nouveau Campus France au Maroc.

Dans un communiqué, l’Ambassade de France et les différents instituts français ont rappelé que les étudiants Marocains sont la première communauté d’étudiants étrangers en France, avec 43 000 étudiants. Près de 24 000 étudiants ont candidaté en 2021, deux fois plus qu’en 2011, le tiers en provenance de Casablanca et sa région.

Pour répondre à cette demande croissante la décision a été prise de constituer l’Espace Campus France de Casablanca. Le campus permettra aux étudiants de suivre des séances d’informations sur les études en France et d’obtenir des entretiens individuels pour préparer au mieux leur projet d’études en France.

Outre le bâtiment principal, disposant d’un espace dédié aux nouvelles pratiques numériques éducatives, un jardin de 1 500 m2 sera créé en cœur d’îlot. Ce jardin permettra l’accueil d’évènements et la projection de films en plein air, agrandissant le potentiel de programmation culturelle de l’Institut Français de Casablanca. Le bâtiment, qui se trouve dans le quartier autrefois destiné à héberger les officiers de la Marine, sera nommé en référence historique «Goélette», en référence au nom donné à ces navires légers de deux mats. Le jardin lui portera le nom d’«Esplanade des Goélands».

Campus France Maroc est un service de l’Ambassade de France au Maroc et sert à informer sur les études en France, accompagner les candidats dans la construction de leur projet d’études, faciliter les candidatures auprès des établissements d’enseignement supérieur français, animer le réseau des alumni marocains de l’enseignement supérieur français grâce à ses quatre espaces, situés à Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech. Les autres antennes de l’Institut français du Maroc sont chargées d’information en la matière. De plus, les Instituts français de Tanger, Oujda et Agadir hébergent des antennes numériques, permettant ainsi aux candidats des régions éloignées de passer leur entretien en visioconférence.