Ceuta : Un ancien ministre de la Défense critique l’Espagne pour son rôle dans la crise

Ancien ministre de la Défense au sein du gouvernement espagnol entre 2004 et 2006, José Bono a indiqué être «pleinement conscient de l’importance des relations de l’Espagne avec le Maroc et les Etats-Unis». A quelques jours de la rencontre prévue lundi entre le Premier ministre Pedro Sánchez et le président américain Joe Biden, dans le cadre du sommet de l’OTAN, Bono a précisé que les relations entre les deux pays étaient «tout aussi importantes que celles entre notre pays et le Maroc».

Il a déclaré à La Sexta ne «dévoiler aucun secret en disant que plusieurs dizaines d’attentats meurtriers ont été empêché en Espagne grâce aux services secrets marocains». Selon lui, le Maroc a informé «loyalement» l’Espagne sur ces question, plaidant donc pour entretenir «urgemment» de bonnes relations avec le voisin du sud. «Bien sûr qu’il y a des problèmes, mais ils doivent être résolus de bonne foi et par la compréhension. S’entendre mal avec le Maroc est typique des idiots en Espagne», a-t-il tranché.

L’ancien ministre a également insisté sur la nécessité de «faire tous les efforts pour se reprendre sur ce qui n’a pas été bien fait», en allusion à la gestion de la présence de Brahim Ghali dans le royaume ibérique. Concernant le séjour hospitalier en Espagne du Front Polisario, José Bono a estimé que l’aide médicale que peut donner le pays à quiconque «ne peut être refusée». Cependant, il a précisé que le chef séparatiste n’était pas «une sœur de charité», rappelant qu’il faisait l’objet d’«une enquête pour des crimes très graves».

Rentré en Algérie où il a été pris en charge à l’hôpital militaire, Brahim Ghali reste poursuivi à Madrid pour des faits de viol, torture, enlèvement, séquestration et crimes contre l’humanité. D’autres tribunaux enquêtent sur les circonstances de son entrée en Espagne sous une fausse identité.