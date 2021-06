Le Polisario se réjouit de la résolution hostile au Maroc votée par le Parlement européen

Le Front Polisario a exprimé sa «satisfaction» de la décision du Parlement européen de condamner le Maroc pour l’utilisation des mineurs dans sa crise diplomatique avec l’Espagne. Dans un communiqué, jeudi soir, la représentation du mouvement séparatiste en Europe a ainsi qualifié la résolution votée par les eurodéputés d’«importante», en expliquant qu’elle «met le Parlement européen en conformité avec le droit international, et rappelle au Maroc ses responsabilités internationales, auxquelles il a clairement failli».

Le mouvement de Brahim Ghali a exprimé son espoir que l'Union européenne «mette fin une fois pour toutes à l’impunité et la bénédiction accordée au Maroc». Il a accusé à nouveau le Maroc d'avoir «violé le cessez-le-feu qui a conduit à la reprise de la guerre» au Sahara, lui reprochant de mener un «chantage contre l'Espagne et l'Union européenne». «Le moment est venu pour l'Union européenne d'assumer ses responsabilité et aider à remettre le Maroc dans le droit chemin en l'obligeant au strict respect de ses obligations et du droit internationaux», conclut le communiqué du Front.

La «satisfaction» du Polisario du vote d’une résolution hostile au Royaume fait suite à la plénière du Parlement européen, durant laquelle des eurodéputés du Groupe de la Gauche et Verts/ALE ont presque tous tenus à évoquer la question du Sahara occidental, en l’associant à ce qui s’est passé à Ceuta, à la mi-mai.