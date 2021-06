Maroc : La liste des projets de films bénéficiant d'une avance au titre de 2021 sur recette dévoilée

La Commission du Fonds d’aide à la production des œuvres cinématographiques a dévoilé les projets de films admis à l’avance sur recettes au titre de la première session de 2021. Lors de cette session, tenue du 7 au 10 juin sous la présidence de Ghita El Khaiat, la Commission a examiné pour l’avance sur recettes après production d’un film de long métrage et de six films de court métrage. Elle a également examiné pour l’avance sur recettes avant production 22 projets de long métrage, deux projets de documentaire, deux projets de court métrage et 9 projets de contribution à l’écriture de scénario.

Dans la catégorie des documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, la Commission a examiné 35 projets candidats à l’avance sur recettes avant production. Elle a accordé des avances après production d’un montant de 980 000 dirhams à trois films et 18,5 millions de dirhams sous forme d’avance sur recette avant production pour 5 longs métrages. Concernant la contribution à l’écriture de scénario, un montant de 40 000 dirhams a été accordé à un projet de long métrage, poursuit-on.

Quant au volet relatif aux documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, 1,9 million de dirhams sous formes d’avance sur recettes avant production a été accordé à trois documentaires, qui seront réalisées par Amina Chady, Abderrahmane Rais et Ghizlane Assif. De plus, un total de 1,6 million de dirhams sous forme de contribution à la réécriture de scénario a été accordé à 4 projets de documentaires, qui seront réalisés par Salem Ballal, Said Zribiaa, Dounia Niouf et Bouchaib El Messaoudi, ajoute-t-on.

Cette session s’est tenue en présence de Nezha El Hadrami, Loubna Tahiri, Laila Charadi, Sofia Habiba Belkacem, Fatima Zehra Bencherki, Moulim El Aroussi, Hamanna Maalainine, Omar Benkhemmar et Mourad Latifi, membres de ladite commission.