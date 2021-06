L’ambassade d’Allemagne à Rabat n’est plus en mesure de fournir le soutien consulaire à ses ressortissants

Le 1er mars, le ministère marocain des Affaires étrangères enjoignait au chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, et à l'ensemble des ministres, de «suspendre tout contact avec l’ambassade d'Allemagne au Maroc». Trois mois après cette décision sans précédent, la représentation diplomatique reconnait, dans un communiqué publié ce jeudi 10 juin, qu’elle n’est plus en mesure de fournir le soutien consulaire aux ressortissants allemands «sauf de manière très limitée».

L’ambassade indique que «la prestation de services» aux citoyens allemands résidents au royaume «est rejetée par les autorités marocaines compétentes sans en donner de justifications (…) C’est pour cette raison qu’il est fortement conseillé aux citoyens allemands de ne pas dépasser la durée de séjour autorisée sans visa, qui est de 90 jours, mais de quitter le pays à temps, en utilisant des vols spéciaux», souligne la représentation diplomatique.

Et de préciser que «si la période de séjour a expiré, ou si d'autres problèmes liés au séjour légal surviennent, l'aide de l'ambassade n'est malheureusement plus possible, même si les autorités marocaines orientent les personnes concernées vers l'ambassade à Rabat, en raison de la suspension de contact imposée par les autorités marocaines».

Le communiqué affirme que «l'assistance de l’ambassade aux citoyens allemands au Maroc est actuellement entravée par la suspension des contacts imposée par les autorités marocaines, qui inclut également la communication avec le ministère de la Justice et les institutions pénitentiaires locales».